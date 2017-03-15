Подростка, склонного к правонарушениям, пришлось изолировать от общества

Оленегорским городским судом удовлетворено ходатайство государственного обвинителя прокуратуры об изменении в отношении несовершеннолетнего жителя Оленегорска – В., меры пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Судом установлено, что В., которому было достоверно известно о находящемся в производстве суда в отношении него уголовного дела по обвинению в совершении 10 преступлений, за день до начала рассмотрения уголовного дела по существу, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, вновь совершил умышленное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Указанный факт свидетельствует о том, что несовершеннолетний В. на путь исправления не встал, его поведение является стабильно криминальным и представляющим опасность для общества, реально для себя неотвратимость наказания за совершенные преступления В. не воспринимает.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и изменил В. меру пресечения. Оставшееся время, необходимое для завершения рассмотрения уголовного дела, подросток проведет под арестом.