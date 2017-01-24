Подведены итоги областных соревнований по футболу среди команд центров помощи детям и школ-интернатов Мурманской области

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы 17 и 18 января в Мурманске состоялись областные соревнования по футболу среди команд центров помощи детям и школ-интернатов Мурманской области «Будущее зависит от тебя!».

В соревнованиях приняли участие 46 юных футболистов в составе 6 команд из Минькинской коррекционной школы-интерната, Мурманской коррекционной школы-интерната№ 1, Апатитского центра помощи детям им. В.Р. Булычева и Мурманского центра помощи детям «Ровесник».

В возрастной категории участников 14 – 15 лет (2002 – 2003 гг.р.) победила команда Минькинской коррекционной школы-интерната, среди команд возрастной группы 12-13 лет (2004-2005 гг.р.) - Мурманской коррекционной школы-интерната № 1.

Команды победители и призеры награждены кубками, участники – медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Участники соревнований получили сладкие призы, подготовленные Мурманским региональным отделением Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».