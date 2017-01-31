Мурманская область. Арктика31.01.17 12:57
Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории
В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. В течение двух дней участники состязались в решении олимпиадных заданий по истории России, анализировали исторические источники, выполняли творческие задания.
Победителями и призерами олимпиады по истории стали учащиеся мурманских лицеев: международного, академического, политехнического и номер 2, а также школы № 49 и гимназий 1, 2, 3; школы № 266 г. Снежногорска, школы № 6 поселка Зеленоборский и школы № 4 г. Оленегорска.
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