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Мурманская область. Арктика21.02.17 15:39

Подведены итоги регионального конкурса исполнителей электроакустической музыки «Заполярный саундтрек»

В мончегорской детской музыкальной школе имени М.М. Сакадынца состоялся III региональный конкурс исполнителей электроакустической музыки «Заполярный саундтрек». В нем приняли участие учащиеся в возрасте от 7 до 15 лет из восьми детских школ искусств Мурманска, Североморска, Апатитов, Мончегорска и Снежногорска.

В современной обработке и аранжировке в исполнении учащихся-солистов и инструментальных ансамблей прозвучала музыка композиторов-классиков: Эдварда Грига, Михаила Глинки, Вольфганга Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, а также популярная эстрадная музыка Нино Роты, Олега Хромушина, Александра Зацепина, Джеймса Ласта, Юрия Саульского, Максима Дунаевского. В составе ансамблей были представлены такие музыкальные инструменты, как синтезатор, цифровое пианино, фортепиано, флейта, домра, гитара, скрипка.

По итогам конкурса первое место в младшей группе солистов заняли Александра Арутюнян из мурманской детской школы искусств № 1 и Марковец Тамара, воспитанница мончегорской музыкальной школы им. М.М. Сакадынца. Дипломом за второе место награжден Максим Матвеев, ученик мурманской детской школы искусств № 4, а обладателями дипломов за третье место стали Нина Королева из мончегорской музыкальной школы им. М.М. Сакадынца и Алина Бабурина из мурманской детской школы искусств № 1.

В старшей группе солистов победителем стал Дмитрий Иваненко, воспитанник североморской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак, дипломом за третье место награжден Даниил Кожанов из мончегорской музыкальной школы им. М.М. Сакадынца.

В номинации однородные «Ансамбли» победителями стали два апатитских ансамбля из музыкальной школы им. Л.М. Буркова. В младшей группе обладателем диплома за третье место стал инструментальный дуэт «Скерцо». В старшей группе победителем стал инструментальный дуэт «Лира».

В номинации смешанные «Ансамбли» в младшей группе первое место завоевали инструментальный дуэт мурманской музыкальной школы № 5 и инструментальный ансамбль североморской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак. Третье место занял эстрадно-инструментальный ансамбль из музыкальной школы Снежногорска. В старшей группе дипломом за первое место награжден инструментальный ансамбль «The Winners» мурманской музыкальной школы № 3.

Специальным дипломом «За оригинальную аранжировку» награждены преподаватели: Наталья Капитанова (мурманская детская школа искусств № 1), Галина Пицан (мурманская музыкальная школа № 5), Нина Макарова (мурманская музыкальная школа № 3), Дмитрий Бурнатов (североморская музыкальная школа им. Э.С. Пастернак), Татьяна Барило и Елена Передкова (мончегорская музыкальная школа им. М.М. Сакадынца), Ирина Лебедева (мурманская детская школа искусств № 4).

Наша справка:

Конкурс «Заполярный саундтрек» проводится с целью выявления одаренных учащихся, привлечения внимания к изучению и профессиональному использованию в исполнительской и творческой практике электронных и электромеханических музыкальных инструментов, применению цифровых технологий в современном музыкальном образовании. Учредителем конкурса выступает комитет по культуре и искусству Мурманской области.

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