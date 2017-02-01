Подведены итоги соревнований по волейболу среди студентов профессиональных организаций

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы 27 и 28 января в спортивном комплексе Мурманского грузового автотранспортного предприятия проведены соревнования по волейболу среди мужских и женских команд в зачёт 53 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В соревнованиях приняли участие 110 студентов из 7 образовательных организаций: Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева, Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота, Мурманский колледж экономики и информационных технологий, Мурманский технологический колледж сервиса, Мурманский педагогический, индустриальный и медицинский колледжи.

Среди мужских команд победу одержала команда Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, 2 место заняла команда Мурманского индустриального колледжа.

Среди женских команд победила команда Мурманского технологического колледжа сервиса, 2 место завоевала команда Мурманского колледжа экономики и информационных технологий.

3 место среди мужских и женских команд одержали студенты Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота.

Команды-победители и призеры награждены кубками, участники – медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.