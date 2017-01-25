Подвижные пункты обогрева МЧС России по Мурманской области продолжат работу до особого распоряжения

В настоящее время на 1408 километре и на участке автодороги ФАД Р-21 «Кола» с 1510 по 1547 км действуют два подвижных пункта обогрева Главного управления МЧС России по Мурманской области. Подвижные пункты обогрева продолжат работу до особого распоряжения.

Для мониторинга и оказания помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, работают оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области, оперативные группы Кольского пожарно-спасательного гарнизона, ЗАТО Заозерск и ЗАТО Видяево, а так же, спасатели Мурманского ПСП МАКАСЦ - филиала СЗРПСО МЧС России.

Так же находятся в наличии дополнительные пункты обогрева в придорожном кафе на АЗС ООО «Скарус»(1560 км) и в кемпинге «Титовка» (1590 км).

Информирование участников дорожного движения о ситуации на дороге, порядке действий и наличии пунктов обогрева проводится Главным управлением МЧС России по Мурманской области при помощи смс-рассылки и оповещения по УКВ радиостанции, настроенной на частоту дальнобойщиков, и через терминальные комплексы ОКСИОН.

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий. Обращают внимание, что в горах по-прежнему лавиноопасно, потому лучше перенести походы на природу на более благоприятное время и не ходить по необорудованным склонам.