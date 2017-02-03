Подводники Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошли курс спасательной подготовки
Экипажи кораблей и офицеры штаба соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошли курс спасательной подготовки подводников на базе учебно-тренировочного комплекса объединения.
В ходе плановых занятий они изучили теорию и практику легководолазной подготовки, борьбы за живучесть корабля.
В качестве одного из основных её элементов подводникам пришлось до совершенства освоить выход через торпедный аппарат, диаметр которого составляет
Это один из наиболее сложных элементов подготовки, который требует от каждого подводника не только хорошей физической подготовки, но и психологической выдержки.
В рамках курса по борьбе за живучесть отрабатывались также такие элементы, как посадка в спасательный плотик и действия аварийно-спасательных групп в борьбе с водой и огнем.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, экипажи подводных лодок допускаются к отработке задач в море лишь после того, как каждый подводник сдаст обязательные элементы спасательной подготовки.