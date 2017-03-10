Подводную дуэль провели в Баренцевом море атомные подводные лодки Северного флота

Экипажи атомных подводных лодок Северного флота «Юрий Долгорукий» и «Обнинск» выполнили плановые задачи курса боевой подготовки в глубоководных полигонах СФ в Баренцевом море. Наиболее сложным и ответственным этапом совместных подводных маневров стало практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели. Данное упражнение экипажи стратегического ракетоносца «Юрий Долгорукий» и многоцелевой атомной подводной лодки «Обнинск» выполнили в дуэльном варианте.

Стрельбы выполнялись практическим боезапасом, то есть обыкновенной торпедой, не оснащённой боевой частью. В ходе выполнения боевых упражнений каждой подводной лодкой было израсходовано по одной торпеде, которые затем были найдены и подняты из воды катером-торпедоловом.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подводники также отработали задачи по поиску и скрытному слежению за субмариной условного противника, выполнили элементы боевого маневрирования с выходом в атакующую позицию, совершенствовали навыки отрыва от преследования с постановкой помех и ложной цели.