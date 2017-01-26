Мурманская область. Арктика26.01.17 09:16
Поехали! Дороги открыты
Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области в настоящее время участок дороги ФАД Р-21 «Кола» с 1547 по 1571 км открыт, на участке федеральной автодороги Р-21 «Кола» с 1253км по 1261 км движение тоже открыто.
«Мурманскавтодор» тоже порадовал автолюбителей информацией о том, что на автомобильной дороге Мишуково-Снежногорск км 00 - км 35 и Снежногорск - Гаджиево км 0 - км 7 проезд открыт для всех видов транспорта.
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