Погода в Мурманской области без перемен: снег и сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон с центром на востоке Мурманской области. В нашем регионе ожидается снег различной интенсивности, порывистый ветер.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ветер северный сильный. Снег. Температура воздуха -2-7°, ночью при прояснениях до -15º. Гололедица.