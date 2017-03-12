Погружаемся в таинственные глубины множества Мандельброта

Для тех, кто любит релаксацию, предлагаю только посмотреть видео и получить наслаждение, задуматься о вечном, многообразии и бесконечности. Главное, не утоните в красочной и завораживающей игре множества Мандельброта.

А любознательным – немного теории. Впервые множество Мандельброта было описано в 1905 году Пьером Фат, французским математиком, работавшим в области аналитической динамики комплексных чисел.

Визуально, внутри множества Мандельброта можно выделить бесконечное количество элементарных фигур, причём самая большая фигура находится в центре картинки и представляет собой кардиоиду. Также есть набор кругов, касающихся кардиоиды, размер которых постепенно уменьшается, стремясь к нулю. Каждый из этих кругов имеет свой набор меньших кругов, диаметр которых также стремится к нулю и т. д. Этот процесс продолжается бесконечно, образуя фрактал. Также важно, что эти процессы ветвления фигур не исчерпывают полностью множество Мандельброта: если рассмотреть с увеличением дополнительные «ветки», то в них можно увидеть свои кардиоиды и круги, не связанные с главной фигурой. Самая большая фигура (видимая при рассматривании основного множества) из них находится в области от −1,78 до −1,75 на отрицательной оси действительных значений.