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Мурманская область. Арктика10.01.17 14:53

Погрузка на Октябрьской железной дороге в 2016 году составила 101 млн тонн

По оперативной информации, погрузка в зоне ответственности Октябрьской железной дороги с января по декабрь 2016 года составила 101 млн тонн, что на 5,9% превышает показатели 2015 года.

В 2016 году на полигоне Октябрьской железной дороги погружено: руды железной – 24 млн тонн (+7,7% к 2015 году); строительных грузов – 29 млн тонн (+8%); промышленных грузов – 2,5 млн тонн (+4,1%); цемента – 884 тысяч тонн (+ 38,6%); лесных грузов – 5 млн тонн (+3,9%); нефти и нефтепродуктов – 11,4 млн тонн (-7,3%); удобрений – 17 млн тонн (+9,6%); химикатов – 1 млн тонн – (+59,2%).

Тарифный грузооборот в 2016 году составил 158,7 млрд тонно-км (+1,8% к 2015 году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 206,5 млрд тонно-км (+1%).

Погрузка в декабре 2016 года, по оперативным данным, составила 8 млн тонн, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

Тарифный грузооборот в декабре 2016 года составил 13,8 млрд тонно-км (+2,2% к прошлому году), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 18 млрд тонно-км (+1,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

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