Погрузка на Октябрьской железной дороге в январе 2017 года снизилась на 0,5%

По оперативной информации, в зоне ответственности Октябрьской железной дороги за первый месяц 2017 года было погружено более 7 млн тонн, что на 0,5% ниже показателей аналогичного периода 2017 года.

В январе 2017 года на полигоне Октябрьской железной дороги погружено: химикатов – 105 тысяч тонн (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос более чем в 2 раза); цемента – 50 тысяч тонн (+38,7%); удобрений – 1,4 млн тонн (+7,1%); промышленных грузов – 189,4 тысячи тонн (+46,3%); руды железной – 2 млн тонн (-9,6%); строительных грузов – 1 млн тонн (-13,9%); лесных грузов – 330 тысяч тонн (-0,5%); нефти и нефтепродуктов – 1 млн тонн (-0,2%).

Тарифный грузооборот в январе 2017 года составил 13,3 млрд тонно-км (+8,4% к прошлому году), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии – 17,4 млрд тонно-км (+6,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.