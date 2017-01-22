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Мурманская область. Арктика22.01.17 16:21

Поисковые работы в районе озера Вудьявр завершены. Два туриста из Архангельска погибли

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 22 января оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» поступила информация о том, что под Кировском в районе озера Вудьявр под сошедшую лавину попала туристическая группа из Архангельска, состоящая из 11 человек на снегоходах. По предварительным данным под снегом оказались три человека. Остальные члены туристической группы не пострадали.

Для проведения поисковых работ на место происшествия выехали спасатели ПСП г.Кировск МАКАСЦ – филиала СЗРПСО МЧС России оперативная группа Апатитского пожарно-спасательного гарнизона.

В ходе проведения поисково-спасательных работ по ликвидации последствий схода снежной лавины все пострадавшие были обнаружены. Один человек доставлен в ГОБУЗ «Апатитско-Кировскую ЦГБ», состояние удовлетворительное. К сожалению двое погибли.

Поисковые работы завершены.

По факту гибели в результате схода лавины в Кировском районе Мурманской области Следственный комитет по Мурманский области начал процессуальную проверку.

 

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