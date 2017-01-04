Мурманская область. Арктика04.01.17 10:52
Пока россияне гуляют, рубль слегка снизился к доллару, но подрос к евро
Сегодня рубль слегка снизился к доллару США, но подрос к евро на Московской бирже в начале торгов среды на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.
Доллар при этом оказался на 28,06 копейки выше уровня действующего с 31 декабря официального курса, а евро на 48,11 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», относительно нейтральная динамика курса рубля к доллару и евро в начале торгов 4 января связана с тем, что цены на нефть, упавшие 3 числа более чем на 2%, с утра в среду пытаются восстановить подъём на фоне вступления в силу решений ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи, а также в ожидании данных о сокращении товарных запасов топлива в США.
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