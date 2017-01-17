Пока северяне встречали новый год, туристы активно отдыхали в нашем регионе

По экспертной оценке, количество туристов и экскурсантов, приехавших в Мурманскую область в новогодние праздники 2017 года, составило около 30 тысяч человек, – к аналогичному периоду прошлого года рост оценивается в 4 процента. Вместе с тем большинство региональных туроператоров предварительно фиксируют рост туристов, обратившихся в компании, на 15 и более процентов. Такая информация прозвучала вчера на оперативном совещании под руководством главы региона.

Губернатор отметила, что наблюдается рост туристов из стран Азии. Помимо традиционных туристов из Китая, наш регион начали активно открывать для себя гости из Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Бразилии. В Мурманске ряд гостиничных комплексов отметил степень загрузки, которая в пиковые периоды доходила до 80 процентов. Как и в прошлые годы, пользовались популярностью туристические объекты Ловозерского района. Так, саамская деревня «Самь Сыйт» зафиксировала рост турпотока на 20 процентов. Набирают популярность и туристические объекты Кольского района. В муниципалитете открыта саамская деревня, работает парк «Улыбка хаски». Объекты фиксируют увеличение турпотока и также отмечают интерес иностранных туристов.

Безусловным лидером по принятым туристам в новогодние каникулы традиционно остаются Хибины – города Кировск и Апатиты. По сведениям, которые есть в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, территорию посетило около 19 тысяч человек, что соответствует уровню прошлого года. Основными объектами посещения являются горнолыжные склоны, экскурсионно-туристический центр «Снежная деревня», музейно-выставочный центр АО «Апатит», историко-краеведческий музей.

И.о. главы администрации Кировска Сергея Свинина рассказал о том, как в муниципалитете прошли новогодние каникулы. По словам Сергея Свинина, в городе в конце года выпало значительное количество осадков, но 1-2 января городские власти постарались обеспечить максимальный уровень расчистки дорог, улиц и дворов.

«Периодически в связи с усилением ветра для лыжников временно закрывались подъемники по разным сторонам склона, при этом сам склон не остановил работу ни на один день. В городе постоянно открываются новые точки общепита и размещения туристов, всё это обеспечивает достойный уровень комфорта для гостей города», – рассказал Сергей Свинин.

Во время совещания было отмечено, что туризму уделяется серьезное внимание не только в Кировске, но и во всем регионе. Уход от монозависимости – задача для многих муниципалитетов Мурманской области. Команда управленцев Кировска прошла обучение для работы в рамках территории опережающего экономического развития, показала высокие результаты и готовность к работе в новом формате. Предварительный анализ туристического потока свидетельствует о том, что интерес к Заполярью растёт. Важно сохранять эту динамику и работать на повышение туристической привлекательности региона на протяжении всего года.