Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе находился ниже порогового уровня на 20 процентов

Вторая половина января и начало февраля – традиционный период роста заболеваемости гриппом и распространения острой респираторной вирусной инфекции. Об обстановке с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Мурманской области глава региона на вчерашнем оперативном совещании попросила доложить министра здравоохранения Валерия Перетрухина.

«В период с 1 по 15 января 2017 года показатель заболеваемости в регионе находился ниже порогового уровня на 20 процентов, в том числе среди детского населения. В ходе вирусологического мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов обследовано 48 человек из числа заболевших, доля вирусов гриппа составила 20,8 процента, вирусов не гриппозной этиологии – 79,2 процента. В области зарегистрировано 20 случаев лабораторно подтвержденных случаев гриппа А(H3N2). Среди заболевших 8 детей и 12 взрослых, все они не привиты», – сообщил Валерий Перетрухин.

Глава ведомства проинформировал, что министерством проводится мониторинг обращений населения с ОРВИ и гриппом за медицинской помощью. За первую неделю текущего года зарегистрировано 3920 обращений (включая вызовы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинической службы), что на 30 процентов меньше, чем в предпраздничную неделю. На сегодняшний день закрытия групп в детских садах и классов в образовательных учреждениях в связи с повышением заболеваемости не происходило.