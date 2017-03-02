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Мурманская область. Арктика02.03.17 13:43

Показатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаются

Продажи новых иномарок в России в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились на 14,5% и составили 1,053 млн штук. Падение продаж наблюдается четвертый год подряд. Продажи новых авто российского производства выросли по сравнению с прошлым годом на 0,5% - до 371 тысячи штук против 369 тысяч годом ранее. Пик продаж как российских, так и иностранных авто был в декабре.

По сравнению с 2012 годом, на который пришёлся пик продаж новых иномарок за последние 9 лет (2,225 млн штук), показатель 2016 года сократился более, чем в два раза. В 2016 году наибольшее падение продаж в абсолютном выражении наблюдалось у таких марок, как «Chevrolet», «Mitsubishi» и «Nissan», что составляет 33% от общего падения продаж иномарок.

Общее количество проданных автомобилей «целевой» группы, куда вошли марки «KIA», «Volkswagen», «Skoda», «BMW», «Audi», «Mercedes», «Land Rover», «Volvo», «Lexus», «Infiniti», «Cadillac», «Jaguar», «Chevrolet», «Ford», «Hyundai», «Nissan», «Opel», «Peugeot», «Renault», «Seat», «Toyota» и «Acura», составило 928,3 тысячи штук, что на 10,3% меньше, чем в прошлом году.

В 2016 году наблюдался рост продаж марок «Ford» (11%), «Lexus» (19%), «Jaguar» (113%), «Cadillac» (12%) и «BMW» (0,1%), остальные марки демонстрировали снижение спроса. Наибольшее падение показали «Acura» (77%) и «Chevrolet» (39%).

В четвертом квартале 2016 года было продано 261,8 тысячи транспортных средств, что на 2% меньше результатов аналогичного периода 2015 года. Рост продаж показали автомобили «BMW» (6%), «Lexus» (34%), «Jaguar» (231%), «Toyota» (3%), «Renault» (10%), «Hyundai» (5%) и «Skoda» (4%).

«Показатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаются: при этом объём продаж иномарок сократился на 14,5%, а объём продаж отечественных авто незначительно увеличился. Экономический кризис продолжает влиять на покупательную способность россиян, но автомобили премиум сегмента пока стабильно пользуются популярностью, а автомобили среднего класса и малых классов продолжают приобретать в том числе и в кредит», - говорит Александр Лильп, руководитель управления маркетинговых исследований и анализа «АльфаСтрахование».

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