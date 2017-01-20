Мурманская область. Арктика20.01.17 14:37
Полиция разыскивает несовершеннолетнюю жительницу Мурманска
Отделом полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску разыскивается Козырчикова Снежана Владимировна, 03.02.2002 года рождения, уроженка Мурманска.
13 января 2017 года в 19.00 она ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение не установлено.
Приметы Снежаны: на вид 15 лет, рост 160-170 см, худого телосложения, волосы прямые светло-русые до плеч. Была одета в куртку спортивную белого цвета фирмы «Адидас», чёрные лосины и чёрные кроссовки.
Предположительно может находится в Коле, где проживала до недавнего времени.
Просьба всех, кто располагает информацией о местонахождении Козырчиковой Снежаны Владимировны, сообщить в отдел полиции № 3 по телефонам: 8 (8152) 40-62-12, 8-999-091-65-33 или 02.
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