Полиция разыскивает несовершеннолетнюю жительницу Мурманска

Отделом полиции № 2 УМВД России по г.Мурманску разыскивается Козырчикова Снежана Владимировна, 03.02.2002 года рождения, уроженка Мурманска.

13 января 2017 года в 19.00 она ушла из дома и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы Снежаны: на вид 15 лет, рост 160-170 см, худого телосложения, волосы прямые светло-русые до плеч. Была одета в куртку спортивную белого цвета фирмы «Адидас», чёрные лосины и чёрные кроссовки.

Предположительно может находится в Коле, где проживала до недавнего времени.

Просьба всех, кто располагает информацией о местонахождении Козырчиковой Снежаны Владимировны, сообщить в отдел полиции № 3 по телефонам: 8 (8152) 40-62-12, 8-999-091-65-33 или 02.