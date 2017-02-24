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Мурманская область. Арктика24.02.17 13:22

Полиция в Апатитах расследует праздничные похождения пьяных северян с дракой и поножовщиной

23 февраля около 20.30 в дежурную часть МО МВД «Апатитский» поступило сообщение от жительницы дома № 52 по улице Жемчужная, о том, что в соседней квартире происходит драка. На место происшествия незамедлительно выдвинулся наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские обнаружили в квартире трёх мужчин – хозяина квартиры 1979 года рождения, его знакомого 1985 года рождения и ещё одного мужчину 1976 года рождения, у которого были связаны руки кожаным ремнём и он был привязан к батарее, которого скорая помощь доставила в больницу.

По предварительной информации, у него имеются травмы. Опросить его не удалось, так как мужчина находился без сознания.

Двое остальных мужчин были доставлены в отдел полиции и опрошены.

Хозяин квартиры 1979 года рождения пояснил, что вместе со своими знакомыми распивал спиртные напитки. В какой-то момент потерпевший, находясь в состоянии опьянения, начал провоцировать конфликт, тогда один из его гостей – житель Апатитов 1985 года рождения Алексей, который на момент приезда полиции уже покинул квартиру, - связал потерпевшему руки, чтобы предотвратить конфликт.

Алексей после конфликта в квартире по улице Жемчужная, 52 направился к своему знакомому, проживающему в квартире по ул. Жемчужная, 40, где в процессе совместного распития спиртных напитков у него также произошёл конфликт с хозяином квартиры, в результате которого мужчины причинили друг другу проникающие ножевые ранения. Оба доставлены в медицинское учреждение и госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении жителя Апатитов 1979 года рождения и его гостя 1985 года рождения, которые находились в квартире по ул. Жемчужная, 52 на момент приезда полиции, составлены административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ. Опросить остальных участников конфликта на данный момент невозможно, так как все трое находятся в медицинском учреждении.

В настоящее время по данным фактам проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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