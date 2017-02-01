Полный абсурд, или Реанимационное, акушерское и детское отделения Печенгской ЦРБ закрывать не собираются

В Мурманской области реформа региональных учреждений Минздрава постоянно обрастает слухами и, порой, обоснованными страхами. Многие северяне недовольны работой медучреждений, с настороженностью и страхом воспринимают любые решения чиновников по медучреждениям. Этому ярким примером может служить вчерашнее открытие после ремонта детской поликлиники в Росте областного центра. А ведь страсти при её закрытии для решения вопросов по реконструкции разыгрывались нешуточные: от митингов, писем-обращений, до многочисленных публикаций в СМИ.

А сегодня уже главный врач Печенгской Центральной районной больницы Николай Полудненко опровергает информацию о готовящемся закрытии отделений своего медучреждения.

Оказывается, как пишет kn51.ru, жительница приграничного посёлка разместила на портале «Change.org» обращение к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и министру здравоохранения Мурманской области Валерию Перетрухину и ещё 8 адресатам по этому поводу: «Требуем не разрушать имеющуюся больницу, сохранить отделения реанимации, детское отделение, родильный дом, гинекологию, хирургию и кадры, которые работают. Мы и наши дети хотим жить и жить долго».

Никельчанка Татьяна Кузнецова пишет и о неудобствах, связанных с получением медицинских услуг в Мурманске, рассказывает о сокращении койкомест в стационарных отделениях и якобы существующих планах по закрытию реанимации в Печенгском районе.

- С петицией я ознакомился, и могу сказать о несоответствии приводимой информации с действительностью, - комментирует ситуацию главный врач Печенгской ЦРБ Николай Полудненко. - Закрыть единственное в районе реанимационное, акушерское и детское отделение - полный абсурд. Если происходит сокращения коечного фонда, то данное решение принимается только исходя из определенных показаний, обозначенных стандартами и отраженных в соответствующей документации. Могу заверить жителей Печенгского района, что все отделения, по-прежнему, будут функционировать, а специалисты останутся работать на своих местах.