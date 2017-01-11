Полярная ночь завершилась!

Сегодня на широте Мурманска завершилась полярная ночь. По доброй традиции северяне собрались на самой высокой сопке города, чтобы встретить первый рассвет. К сожалению, плотные облака помешали мурманчанам увидеть первые в этом году лучи дневного светила.

– Северная природа внесла свои коррективы в традиционную мурманскую акцию «Первый рассвет», – отметила председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Татьяна Печкарева. – Несмотря на ненастную погоду, более ста мурманчан поднялись на Солнечную горку, чтобы отпраздновать окончание полярной ночи.

Напомним, акция «Первый рассвет» стартовала в 2007 году, за десять лет количество ее участников выросло в разы.

Как и в прошлом году, администрация Мурманска обеспечила транспортировку горожан к месту проведения мероприятия и обратно в комфортабельных автобусах. Все участники акции получили значки.