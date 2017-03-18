Полярная олимпиада красочно стартовала с площади Пять Углов Мурманска

Вчера вечером первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин принял участие в торжественной церемонии открытия 83-го международного Праздника Севера, которая состоялась в Мурманске на площади Пять Углов.

«Мурманская область вновь гостеприимно распахивает двери перед участниками и болельщиками Праздника Севера, славные традиции которого заложены в 30-е годы прошлого века. Это масштабное событие по праву считается главным в спортивном календаре Заполярья. О Полярной олимпиаде как об одном из самых ярких спортивных мероприятий знают не только в нашей стране, но и далеко за рубежом», – подчеркнул в выступлении Алексей Тюкавин.

Гостей праздника также приветствовала биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта России Анна Богалий. Она призвала всех приходить на площадки Праздника Севера вместе с детьми, ведь именно в этом возрасте благодаря примеру старших им передается любовь к активному образу жизни.

Почётной миссии поднятия флага 83-го Праздника Севера был удостоен заслуженный тренер Российской Федерации по биатлону Игорь Ветчинов, флага 57-го Праздника Севера учащихся – призёр финальных соревнований по биатлону III зимней Спартакиады учащихся России Валерия Чекалова. Анне Богалий предоставили честь зажечь огонь Праздника Севера.

Старт Полярной олимпиаде в минувшую субботу дал XX юбилейный массовый забег «Лыжня дружбы» в Раякоски – в этот день через три границы пробежали 3350 человек. Традиционно в программу войдут соревнования оленеводов, которые придают спортивному празднику неповторимый северный колорит. Кульминационным событием Праздника Севера неизменно станет лыжный марафон длиной 50 км – в этом году старт марафонцам будет дан не только в свободном, но и в классическом стиле.

В 2017 году 83-й Праздник Севера собрал спортсменов более чем из 70 субъектов РФ, а также из 12 стран ближнего и дальнего зарубежья – Австрии, Беларуси, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, Норвегии, США, Финляндии, Франции, Швеции и Южной Кореи.