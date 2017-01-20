Полярнинцы приняли участие в развлекательной программе «Тайна волшебного посоха»

В Городском Центре культуры «Север» прошла развлекательная программа «Тайна волшебного посоха» для школьников гимназии г.Полярного.

Ребята облачились в пиратские костюмы и отправились в увлекательное путешествие по всему свету вместе с пиратками Тони и Джейн, чтобы разгадать тайну волшебного посоха. Дети побывали в разных странах мира и познакомились с традициями, обычаями и новогодними приметами. В каждой стране команду юных пиратов ждали интересные открытия и испытания, пройдя которые, ребята нашли замороженный клад.