Мурманская область. Арктика20.01.17 13:02
Полярнинцы приняли участие в развлекательной программе «Тайна волшебного посоха»
В Городском Центре культуры «Север» прошла развлекательная программа «Тайна волшебного посоха» для школьников гимназии г.Полярного.
Ребята облачились в пиратские костюмы и отправились в увлекательное путешествие по всему свету вместе с пиратками Тони и Джейн, чтобы разгадать тайну волшебного посоха. Дети побывали в разных странах мира и познакомились с традициями, обычаями и новогодними приметами. В каждой стране команду юных пиратов ждали интересные открытия и испытания, пройдя которые, ребята нашли замороженный клад.
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