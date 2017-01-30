Полярнозоринцы взяли призовые места международных соревнований по плаванию «Barentsstevenet 2017»

Команду пловцов Детско-юношеской спортивной школы города Полярные Зори принимала участие в международных соревнований «Barentsstevenet 2017», проходившие в Киркенессе 28-29 января. В традиционных коммерческих соревнованиях участвовали спортсмены из Норвегии, Финляндии, Германии, Архангельска и городов Мурманской области.

В своих возрастных группах по сумме 6 дистанций воспитанники ДЮСШ Екатерина Бесчастнова и Павел Самусенко заняли первые места и получили приз в размере 1000 норвежских крон. Владислава Шумилина заняла 3 место.

На отдельных дистанциях победителями и призерами стали: Альбина Бородина, Георгий Крикунов, Владимир Веселов, Егор Вишняков, они так же получили денежные награды от норвежского плавательного клуба.