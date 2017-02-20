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Мурманская область. Арктика20.02.17 06:30

Полярнозоринские поисковики в Центральном архиве Министерства обороны РФ собрали информацию о судьбе 48 похороненных на воинском захоронении

Члены полярнозоринской общественной организации ВПК «Поиск» вернулись из города Подольска Московской области, где работали больше 17 дней в Центральном архиве Министерства обороны РФ. За весь период работы поисковики просмотрели, изучили, обработали 491 документ.

На протяжении более 17 лет военно-патриотический клуб ведёт исследовательскую работу с документами периода Великой Отечественной войны, картами, схемами ведения боевых действий. Вся полученная информация анализируется, обрабатывается совместно с поисковиками Кандалакшского и других районов Мурманской области.

На этот раз поисковики привезли информацию о 48 похороненных на воинском захоронении (69 км автодороги Кандалакша-Алакурти). Это воины, умершие от ран в 352 медико-санитарном батальоне и госпитале № 1007.

По возвращении из Подольска бессменный лидер ВПК «Поиск» Александр Ешану рассказал о поездке и работе поисковиков: «В этом году нам повезло узнать, кому принадлежат государственные награды, которые были найдены гражданами нашего города и других населенных пунктов.

Например, ребёнком был найден орден Славы 3-й степени в песочнице п.Молочный. Он принёс эту «звездочку» домой и показал родителям, те обратились в военкомат, где объяснили, что надо собрать и написать кучу бумаг и определить, действительно ли награда была найдена в песочнице, а «может ваш ребёнок её украл у кого-то!?»

Нам очень приятно, что работники архива отнеслись с пониманием и пошли навстречу. Сегодня мы имеем достоверную информацию о четырёх наградах, а значит, появилась возможность найти и передать их родственникам погибших солдат.

Работа в архиве интересна тем, что мы соприкасаемся с первоисточниками и больше узнаем о событиях страшной войны, которую пытаются переписывать и оболгать. Листая страницы исторических документов, узнаешь, как ценой собственной жизни исполнялись отданные приказы. Особенно интересная и полезная информация была обнаружена в журналах боевых действий подразделений и частей Карельского фронта.

Надо сказать, что нам выдавались на руки документы, которые не имеют грифа секретности.

Представьте себе огромное воинское захоронение: могилки, кроме обелиска, где написано, что здесь лежат воины 104 стрелковой дивизии, ничего больше нет. Надеемся, что с помощью людей доброй воли найдём средства на изготовление мемориальных плит, ограждения, благоустройство и ремонт этого и других воинских захоронений, ведь здесь далеко от асфальтированных дорог лежат те, чьи фамилии, имена и отчества писались с большой буквы.

Мы искренне благодарим организацию ООО «Гелена ХимАвто» и лично руководителя Силютина Андрея Юрьевича, Немчинова Александра Николаевича; Семьи Поповых, Чугуновых, Козловых, работников ЦАМО Тихонова Андрея Владимировича, Волкову Ольгу Викторовну, Пшеничникова Андрея Владимировича и его друзей, за поддержку нашего теперь уже совместного проекта «Никто не забыт, ничто не забыто».

Низкий вам поклон от нас живущих, что не глядя на трудные моменты в нашей стране, вы находите возможность поддержать «карандашей», юных патриотов России!»

 

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