Полярные Зори стали площадкой для стажировок педагогов «Школы Росатома»

Впервые город Полярные Зори стал стажировочной площадкой для педагогов в рамках проекта «Школы Росатома». Свой авторский проект «Игровой континуум – интеллектуальная среда развития и обучения» представляла учитель математики гимназии № 1 Елена Приставко - победитель конкурса для педагогов, владеющих технологиями работы с детьми.

Елена Николаевна проводила стажировку для своих коллег из других городов-участников проекта «Школы Росатома» по собственной методике. Основой программы стажировки, разработанной полярнозоринским педагогом, стали способы повышения мотивации учащихся, развития их коммуникативных и творческих навыков через переход от традиционных учебных заданий к новой форме обучения - игровой среде.

В течение трех дней участники конкурса педагогического мастерства из городов присутствия предприятий ГК «Росатом» делились опытом на мастер-классах.

Педагоги посетили с экскурсией Кольскую АЭС, познакомились с работой крупнейшего производителя электрической энергии в Мурманской области.