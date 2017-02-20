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Мурманская область. Арктика20.02.17 16:55

Помните – нет абстрактных областных территорий, есть конкретные города и посёлки – Марина Ковтун

В 2017 году правительством Российской Федерации выделено более 20 млрд рублей на реализацию приоритетного проекта по формированию современной городской среды. Основная цель проекта – выстраивание в городах России безбарьерной инфраструктуры, доступной всем категориям граждан. Эта тема стала следующей в повестке оперативного совещания под председательством губернатора Марины Ковтун. Глава региона сообщила, что Мурманской области из федерального бюджета на эти цели выделена субсидия в сумме более 115 млн рублей; 2/3 субсидии пойдет на благоустройство дворовых территорий, 1/3 – на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования: набережных, центральных улиц, площадей и тому подобного, – того, что предпочтут сами граждане.

«Жители наших муниципалитетов получат возможность выступать с инициативой по включению объектов в программы формирования городской среды. Кстати, такие инициативы северяне уже выдвигают. К примеру, недавно в мою почту поступило письмо от жителей Колы, под ним стоит 145 подписей. Коляне просят содействия в реализации уже существующего проекта строительства набережной и обустройства досуговой зоны в районе улицы Поморской. Думаю, этот проект вполне может войти в число получателей субсидии. Тем более что отдельной субсидией нашей области выделено 4,6 млн рублей на обустройство мест массового отдыха, в том числе городских парков», – рассказала Марина Ковтун.

Губернатор также сообщила, что в проект будут вложены не только федеральные средства. Софинансирование из бюджета Мурманской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды составит 102,2 млн рублей, на обустройство парков – 4,17 млн рублей.

О начале реализации проекта в регионе сообщила первый заместитель министра строительства и территориального развития Мурманской области Елена Абраменко. Она подчеркнула, что органам местного самоуправления необходимо организовать открытое обсуждение творческих инициатив.

«В 2017 году в проекте будут участвовать уже готовые к воплощению проекты с утвержденной технической и проектной документацией, затем настанет черед общественных инициатив. Сейчас местным властям нужно провести работу по мониторингу всех дворовых территорий, чтобы расставить приоритеты по их благоустройству. При предоставлении субсидий региону в будущем будет рассматриваться результативность их использования: к таким показателям относится формирование муниципальных программ, утверждение правил благоустройства поселения, утверждение дизайн-проектов дворовых территорий с учетом мнения общественности. Региональный Минстрой уже разработал проект «дорожной карты» по участию муниципальных образований в проекте», – проинформировала Елена Абраменко.

Марина Ковтун подчеркнула, что муниципалитетам необходимо незамедлительно включиться в работу.

«Помните – нет абстрактных областных территорий, есть конкретные города и посёлки. Реализация этого проекта нужна вам и вашим жителям. Средства пойдут на конкретные проекты: дворы, набережные, скверы, парки, – все то, что будет многие годы радовать взгляд ваших земляков. Убеждена, что общественные организации с большой готовностью откликнутся на призыв к содействию», – отметила Марина Ковтун.

Губернатор дала поручение министерству строительства и территориального развития Мурманской области в сроки, установленные правительством Российской Федерации и федеральным Минстроем, сформировать региональную программу формирования современной городской среды на 2017 год, своевременно произвести распределение федеральной и региональной субсидии, заключить соглашения со всеми муниципальными образованиями, взять под контроль утверждение муниципальных программ и принятие необходимых нормативно-правовых актов, а также завершение запланированных работ до конца текущего года.

 

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