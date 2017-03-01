Помощником главы ЗАТО г.Североморск стала Ольга Рыбак

Распоряжением главы ЗАТО г.Североморск от 28.02.2017 №09-рл Рыбак Ольга Геннадьевна назначена на старшую муниципальную должность – помощник главы ЗАТО г.Североморск.

Рыбак Ольга Геннадьевна 13 сентября 2015 года была избрана в Совет депутатов ЗАТО пятого созыва по партийным спискам от партии «Единая Россия». Решением Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 22.02.2017 года № 206 «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования ЗАТО г.Североморск Рыбак О.Г.» её депутатские полномочия были прекращены в связи с отставкой по собственному желанию, и в связи с поступлением на муниципальную службу.

Наша справка:

Рыбак Ольга родилась 23.12.1980 года в городе Юрга, Кемеровской области. В 2003 году окончила факультет психологии Новосибирского государственного педагогического университета, а в 2011 году Северо-Западную академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Сторонник партии «Единая Россия». Заместитель руководителя Общественной приёмной партии «Единая Россия» в ЗАТО г.Североморск. В 2003 году вместе с мужем военнослужащим переехала в город Североморск. Работала психологом в детском саду № 30 и в воинской части.В 2007 году призвалась на военную службу в Вооруженные Силы РФ, где прослужила два года. С 2009 по 2013 год работала журналистом в газете Северного флота «На страже Заполярья». До назначения на должность помощника главы ЗАТО г.Североморск работала начальником информационно-технического отдела МБУ АХТО. Замужем. Воспитывает дочь.