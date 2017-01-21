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Мурманская область. Арктика21.01.17 06:15

Попечительский совет Фонда капитального ремонта Мурманской области ратует за усиление информирования граждан о капремонте и собираемости взносов

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора провёл заседание попечительского совета Фонда капитального ремонта Мурманской области. В заседании также приняли участие председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, министр имущественных отношений Мурманской области Олег Мазунов, начальник управления Министерства финансов Мурманской области Алексей Бузунов, представители региональной Общественной палаты Юрий Дунин и Татьяна Никитина, руководство Фонда капремонта Мурманской области.

Участники совещания приняли решение о проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Фонда капитального ремонта Мурманской области за 2016 год.

В числе прочих вопросов обсуждалось более тесное сотрудничество с муниципалитетами в целях информирования граждан о капремонте и собираемости взносов, а также разработка проекта конкурсной документации по отбору кредитной организации для ведения счетов регионального оператора и специальных счетов.

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