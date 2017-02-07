Попутный ветер дул в паруса сборной команды Мурманской области по парусному спорту

С 1 по 6 февраля в Архангельске проходили Чемпионат и Первенство России по парусному спорту в классе зимний виндсерфинг. В соревнованиях принимали участие 32 спортсмена из Архангельска, Московской области, Ленинградской области и Мурманской области.

В связи с погодными условиями удалось провести 4 гонки, по итогам которых чемпионом России стал Митрофанов Евгений, серебряным призером – Трофименко Александр, бронзовым призером стал Котов Ростислав.

В зачёте Первенства России победу одержал Котов Ростислав. Горлова Иванна стала серебряным призером среди девушек и 4 –й в женском зачёте.

Все ребята являются членами сборной команды Мурманской области по парусному спорту, жителями города Мончегорска, и обучающимися МБУ ДО СДЮСШОР № 1, отмечает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области.