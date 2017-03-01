Попытки «телефонизации» колоний Мурманской области в очередной раз сорваны

Внимание сотрудников ревдинской колонии № 23, осуществлявших досмотр посылки, пришедшей на имя осужденного от жительницы Мончегорска, привлёк брусок мыла. Детальный осмотр подозрительного предмета показал, что внутри хозяйственного мыла спрятан элемент конструкции мобильного телефона - экран.

В то же время в ИК-17 при досмотре передачи для осуждённого были обнаружены шесть мобильных телефонов и восемь сим-карт в пакете с продуктами.

По данным фактам составлены протоколы об административном правонарушении. Проводится проверка.

В учреждениях УФСИН ежедневно осуществляются досмотры поступающих передач, посылок и бандеролей, лиц, прибывших на свидания, транспортных средств с целью недопущения поступления к осужденным запрещенных предметов, в том числе и средств мобильной связи.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, в 2016 году в ходе досмотровых мероприятий было обнаружено и изъято 335 мобильных телефонов. За передачу либо попытку передачи запрещенных предметов на территорию учреждений в отношении граждан было составлено 27 протоколов об административном правонарушении. В отношении 21 человека судами уже вынесено решение о привлечении к административной ответственности.