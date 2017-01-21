Пороцедура предоставления ежемесячной жилищной коммунальной выплаты (ЕЖКВ) изменилась

С 1 января 2017 года внесены изменения в закон Мурманской области от 23.12.2004 г. № 550-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», устанавливающие фиксированный размер ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты:

- 1550 руб. ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;

- 3000 руб. реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Напомним, ранее ЕЖКВ предоставлялась в размере 50% от платы за ЖКУ и зависела от размера площади квартиры, количества прописанных в ней людей. Необходимо помнить, что ЕЖКВ предоставляется при отсутствии задолженности по оплате за ЖКУ.

С 1 января этого года внесены изменения в закон Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа» устанавливающие новый порядок расчёта ЕЖКВ для специалистов, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа в т.ч. пенсионеров.

Условия предоставления ЕЖКВ пенсионеру сельской местности: необходимо проживать по месту жительства или месту пребывания в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа Мурманской области и проработать не менее 10 лет в сельских населенных пунктах, посёлках городского типа в учреждениях (организациях) при условии, что на момент увольнения (за исключением увольнения за виновные действия) указанные лица имели право на страховую (трудовую) пенсию и им были предоставлены меры социальной поддержки в натуральной либо денежной форме.

Отметим, что раннее ЕЖКВ предоставлялась в 100% размере от платы за ЖКУ и зависела от размера площади квартиры, количества прописанных в ней людей. Теперь расчёт ЕЖКВ будет происходить следующим образом:

1. Пенсионерам, из числа бывших специалистов государственных областных и муниципальных учреждений, работавших в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа, уволенным после 31.12.2016г. ЕЖКВ устанавливается в следующих предельных размерах (но не более квартплаты):

пенсионерам из числа специалистов в области культуры и искусства, работавших в учреждениях культуры и искусства, организациях социального обслуживания, образовательных организациях, медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья 3000 рублей;

пенсионерам из числа медицинских, фармацевтических работников и руководителей медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья; медицинских и фармацевтических работников учреждений физической культуры и спорта, организациях социального обслуживания, образовательных организациях 3000 рублей;

пенсионерам из числа педагогических работников и руководителей образовательных организаций; педагогических работников учреждений физической культуры и спорта, организаций социального обслуживания, учреждений культуры и искусства, медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья 4000 рублей;

пенсионерам из числа социальных работников и руководителей организаций социального обслуживания граждан; социальных работников образовательных организаций, медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья 2000 рублей;

пенсионерам из числа специалистов государственной ветеринарной службы Мурманской области 2000 рублей;

пенсионерам из числа специалистов, осуществлявших профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих в государственных областных и муниципальных учреждениях культуры и искусства, организациях социального обслуживания, образовательных организаций, медицинских организациях, подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья (за исключением специалистов государственных областных образовательных организаций) 3000 рублей;

пенсионерам из числа специалистов государственных областных образовательных организаций 3000 рублей.

Например, предельная ЕЖКВ для пенсионера педагога 4000 руб., квартплата составляет 3500 руб., ЕЖКВ за месяц составит 3500 руб. Если квартплата 7000 руб., то ЕЖКВ за месяц составит всего 4000 руб.

Пенсионерам, из числа бывших специалистов государственных областных и муниципальных учреждений, работавших в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа, уволенным до 01.01.2017г. и являющимися получателями ЕЖКВ по состоянию на 31.12.2016г., ЕЖКВ будет предоставляться в размере среднемесячной начисленной выплаты в 2016г. (но не более квартплаты).

По каждому пенсионеру будет рассчитан средний размер выплаты, который станет предельным размером ЕЖКВ. Например, средний размер ЕЖКВ 5500 руб., квартплата 4500 руб., то ЕЖКВ за месяц составит 4500 руб. Если квартплата 7000 руб., то ЕЖКВ за месяц составит 5500 руб.