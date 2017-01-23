Портовики-шефы обеспечили юных хоккеистов спортивным инвентарём

Мурманский морской торговый порт закупил спортивный инвентарь для юношеской хоккейной команды. Сертификат на экипировку юных спортсменов из СДЮСШОР № 4 передал генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько, который также является вице-президентом областной федерации русского хоккея.

«Чтобы возродить массовый интерес к русскому хоккею, повысить посещаемость домашних матчей «Мурмана», нужно сделать все возможное, чтобы костяк команды составляли именно воспитанники мурманской школы хоккея с мячом», – отметил Александр Масько.

Напомним, коллектив ПАО «ММТП» взяло шефство над командой перспективных воспитанников СДЮСШОР. Помощь не ограничится лишь покупкой инвентаря. Градообразующее предприятие рассматривает возможности содействовать юным хоккеистам в получении игровой практики на выездных встречах со сверстниками из других стран и регионов, где любят и играют в русский хоккей.