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Мурманская область. Арктика25.12.16 11:20

Пошёл пенсионер к речке, закинул невод – стал браконьером

Кировские полицейские совместно с инспекторами рыбоохраны задержали браконьера. В ходе очередного рейда сотрудники отдела полиции по г.Кировску МО МВД России «Апатитский» совместно с инспекторами Баренцово-Беломорского территориального управления рыбоохраны на реке Умба в районе посёлка Нижнее Капустное задержали местного жителя, который занимался незаконной добычей водных биологических ресурсов.

Всего пенсионер, ранее не судимый, успел добыть с помощью ставных сетей 18 экземпляров сига. Орудие лова у жителя Кировска 1948 года рождения изъято.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов дознавателем кировского отдела полиции в отношении северянина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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