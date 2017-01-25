После сильных снегопадов с территорий городских зон отдыха вывезены тысячи кубометров снега

Специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» тщательно следят за порядком на подведомственных территориях во всех районах города. В настоящее время ведутся активные работы по очистке и вывозу снега.

– Для того, чтобы в парках и скверах было уютно гулять и проводить время, рабочие проводят механизированную и ручную уборку территорий, очищают от снега скамейки, фонарные столбы, малые архитектурные формы и детские игровые комплексы, – отметил директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Все пешеходные дорожки и тротуары своевременно обрабатываются противогололедными средствами во избежание образования наледи.

Красота, уют и комфорт городских скверов привлекают взрослых и детей: здесь прогуливаются и пожилые люди, и мамы с малышами, и молодежь. На хорошо оборудованных игровых площадках и установленных в зимнее время деревянных горках отдыхают и веселятся ребятишки со всей округи.

Благодаря модернизированной системе освещения в скверах уютно и в вечернее время, а световые фонтаны и другие конструкции поднимают настроение всем любителям прогулок.

А в это время, сегодня, 25 января, в период с 16 до 19 часов на севере Мурманской области, в Кольском заливе и в областном центре ожидается усиление юго-западного ветра, порывами до 22-27 м/сек, снег, метель, ухудшение видимости до 500-1000 метров. Сохранится такая погода до конца суток.