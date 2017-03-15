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Мурманская область. Арктика15.03.17 10:35

После успешного завершения экспедиции теплоход ММП «Иван Папанин» в конце марта возвратится из Антарктиды

Теплоход Мурманского морского пароходства «Иван Папанин» в конце марта возвратится из Антарктиды в порт Кейптаун после успешного завершения экспедиции сезона 2016-2017 гг. В составе экспедиции на борту судна вместе с российскими моряками находятся индийские учёные из Национального центра Антарктических и Океанологических исследований (NCAOR).

Как сообщает пресс-служба ОАО «ММП», первый экспериментальный рейс к берегам Антарктиды многоцелевое сухогрузное судно «Иван Папанин» совершило в 2007 году.  С тех самых пор ежегодно с декабря по март теплоход участвует в обустройстве и строительстве индийских антарктических станций. В 2016 году пароходство в очередной раз выиграло международный тендер и заключило новый трехлетний контракт с NCAOR. В нынешнем сезоне т/х  «Иван Папанин» доставлял на индийские антарктические станции «Бхарати» и «Майтри» строительные материалы, топливо и продукты жизнеобеспечения для продолжения научных работ.

Несмотря на усиление конкуренции на рынке морских перевозок, ОАО «Мурманское морское пароходство» сохраняет свои позиции одного из ведущих судоходных предприятий на рынке транспортных услуг среди российских судовладельцев. Оценивая результаты деятельности компании  за 2016 год, можно с уверенностью сказать, что прогнозируемая чистая прибыль компании составит более 800 миллионов рублей, что значительно превышает этот показатель предыдущего года и является хорошим заделом для реализации программы по обновлению флота.

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