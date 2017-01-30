Мурманская область. Арктика30.01.17 08:51
После вмешательства прокуратуры кровли домов в п.Пушной были очищены от сосулек и наледи
Прокуратурой Кольского района проведено обследование жилого фонда кровель и козырьков подъездов многоквартирных домов на территории с.п. Пушной на предмет образования скопления снега, сосулек и наледи.
Проверкой выявлены факты наличия наледи и снега на крыше многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация ООО «УК Пушной».
По итогам проверки директору ООО «УК Пушной» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Поставлен вопрос об ответственности виновных лиц. После вмешательства прокуратуры кровли домов были очищены.
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