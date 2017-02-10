Постановлением правительства Мурманской области установлен новый прожиточный минимум - 13562 рубля

Согласно нормативно-правовому акту с 1 января 2017 года величина прожиточного минимума на территории области составляет в расчёте на душу населения 13562 рубля, для трудоспособного населения – 14138 рублей, для пенсионеров – 11327 рублей, для детей – 13886 рублей.

Чтобы не допустить снижение уровня социальной помощи малообеспеченным гражданам, постановлением предусмотрено предоставление мер социальной поддержки, социальных выплат и оказание социальных услуг с применением показателей, установленных за II квартал 2016 года.