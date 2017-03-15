Постановлением суда председатель местной религиозной организации «Свидетели Иеговы Снежногорск» оштрафован за хранение запрещенной экстремисткой литературы

По результатам проведенной проверке Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах установлено, что председатель комитета местной религиозной организации «Свидетели Иеговы Снежногорск» Елисеев А.Н. осуществил хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, в связи с чем, в отношении его возбуждено административное производство по ст. 20.29 КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, 23 октября 2016 года при осмотре сотрудниками полиции ОМВД России по ЗАТО Александровск помещения молитвенного дома МРО «Свидетели Иеговы Снежногорск» в нарушение требований федеральных законов РФ № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности» и № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 был установлен факт хранения литературы, включенной в федеральный список экстремистских материалов Министерством юстиции Российской Федерации.

Хранение литературы, включенной в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, в помещении молитвенного дома, где проводились еженедельные встречи и богослужения религиозной организации «Свидетели Иеговы Снежногорск», имело своей целью их массовое распространение.

По результатам судебного разбирательства вина Елисеева А.Н. в совершение правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ, а именно хранение в целях массового распространения экстремистских материалов, доказана полностью.

Постановлением Полярного районного суда Мурманской области председатель комитета местной религиозной организации «Свидетели Иеговы Снежногорск» Елисеев А.Н. привлечен к административной ответственности по ст. 20.29 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде штрафа.