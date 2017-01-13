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Мурманская область. Арктика13.01.17 09:40

Пострадавшим на производстве жителям Мурманской области проиндексируют страховые выплаты

Постановлением правительства РФ от 7.12.2016 № 1308 с 1 января 2017 года установлен новый коэффициент индексации ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 1,04.

Это значит, что в январе 2017 года Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации произведет перерасчет всех ежемесячных страховых выплат, назначенных до 1 января 2017 года. Размер указанных выплат вырастет на 4%, однако их максимальный размер не может превышать 72290,4 рублей.

В настоящее время ежемесячные страховые выплаты получают 3111 жителей Мурманской области. На эти цели в 2016 году из бюджета территориального органа Фонда израсходовано более 480 млн рублей.

Напомним, что ежемесячные страховые выплаты назначаются застрахованному лицу, если по заключению медико-социальной экспертизы результатом наступления страхового случая стала стойкая утрата работником профессиональной трудоспособности. Размер обеспечения зависит от степени утраты трудоспособности и уровня заработной платы, получаемой до наступления страхового случая.

 

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