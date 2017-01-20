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Мурманская область. Арктика20.01.17 06:45

Потребность в рабочей силе в Мурманской области возросла по сравнению с началом 2016 года на 26%

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области.

В заседании приняли участие представители правительства Мурманской области, руководители территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, представители исполнительных и законодательных (представительных) органов государственной власти Мурманской области, общественных организаций региона, Центрального банка РФ.

В ходе мероприятия подведены итоги работы рабочей группы за 2016 год, а также утверждён план на I полугодие 2017 года.

Всего в 2016 году прошло 20 заседаний рабочей группы, деятельность которой способствовала обеспечению устойчивого социально-экономического развития Мурманской области, стабильной ситуации на рынке труда, недопущению роста задолженности по заработной плате, ухудшения финансового состояния и платежеспособности системообразующих предприятий и организаций региона.

Существенное внимание в рамках деятельности рабочей группы в прошлом году было уделено работе с должниками по заработной плате. В течение года работа проведена с 13 организациями, из них 7 экономически активных хозяйствующих субъектов, суммарный объем выплат в которых составил 59,8 млн рублей.

Большая часть задолженности по-прежнему приходится на организации-банкроты – 83,2%. В 2016 году в ряде хозяйствующих субъектов-банкротов, ситуация с задолженностью в которых рассмотрена на заседаниях рабочей группы, зафиксировано снижение долгов по заработной плате в сумме 9 млн рублей.

Согласно данным службы занятости населения Мурманской области на конец декабря 2016 года в Мурманской области официально зарегистрировано 7625 безработных граждан, что на 10% меньше по сравнению с началом года. Уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,1 процентного пункта и составил 1,7% экономически активного населения.

Потребность в рабочей силе возросла по сравнению с началом 2016 года на 26%. На начало 2017 года в центрах занятости населения Мурманской области имелись сведения о наличии 9626 вакансий. В результате коэффициент напряжённости на рынке труда Мурманской области снизился с 1,3 до 1,0.

Кроме того, на заседании члены рабочей группы были проинформированы о результатах мониторинга текущей ситуации с высвобождением и неполной занятостью работников на территории Мурманской области, в том числе в системообразующих организациях региона.

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