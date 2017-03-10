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Мурманская область. Арктика10.03.17 13:07

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями Мурманской области, возросла в 1,3 раза

Информация об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь 2017 года и оценке основных показателей за январь-март 2017 года размещена на официальном интернет-сайте регионального Министерства экономического развития.

Как сообщает это ведомство, в январе 2017 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1,7% (январь 2016 года – 1,8%), численность безработных – на 9% к аналогичному периоду 2016 года (на конец января т.г. – 7592 человека).

При этом безработица и численность безработных сохранились практически на уровне предыдущего месяца (декабрь 2016 года – 1,7% и 7625 человек, соответственно).

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, возросла по сравнению с январем 2016 года в 1,3 раза, нагрузка на одну вакансию составила 1,0 человек на одно вакантное место против 1,4 человека в аналогичном периоде 2016 года.

Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 8,7%, Ловозерском районе – 6,9%, Кандалакшском районе – 3,9%, Ковдорском районе – 3,6%, г.Полярные Зори – 3,5% и г.Кировске – 3,3% при среднеобластном уровне безработицы 1,6%.

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