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Мурманская область. Арктика27.02.17 14:53

Повышение доступности энергетической инфраструктуры – необходимое условие для восстановления темпов экономического роста – Марина Ковтун

Повышение доступности энергетической инфраструктуры – необходимое условие для восстановления темпов экономического роста, заявила губернатор Марина Ковтун в ходе сессии «Повышение доступности энергетической инфраструктуры: от опыта мегаполисов к новым стандартам для страны» Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

Глава региона сообщила, что правительство Мурманской области рассматривает задачу повышения доступности подключения к энергосистеме как важнейшую, напрямую влияющую на темпы экономического роста и инвестиционную активность в регионе.

Ключевым инструментом в этой работе является федеральная дорожная карта мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры, согласно которой предполагается в 2018 году достичь сокращения соответствующих процедур до 3 и времени, требуемых для них, – до 90 дней.

При этом, подчеркнула Марина Ковтун, наличие самой возможности подключения потребителей и его оперативность зависят от энергетических компаний.

«Субъекты Федерации со своей стороны должны обеспечивать грамотную тарифную политику, соблюдая баланс интересов поставщиков и потребителей, а также решать поставленную правительством России задачу консолидации электросетевых активов», – сказала Марина Ковтун.

Особое внимание при этом, по мнению главы Мурманской области, необходимо уделять ответственности заявителей, исполнению ими всех технических условий присоединения.

Сегодня правительство Мурманской области ведет активный диалог как с сетевыми компаниями, так и потребителями, рассказала Марина Ковтун.

Например, в июне 2016 года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о взаимодействии с ПАО «Россети». Оно направлено, в том числе, на консолидацию электросетевых активов, что позволит повысить инвестиционную привлекательность региона. Ранее региональным правительством было подписано соглашение с филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» о сокращении сроков подключения к электрическим сетям.

Кроме того, Марина Ковтун отметила актуальность вопроса особых условий ценообразования на электроэнергию для субъектов Арктической зоны, обладающих невостребованными объемами производства электроэнергии.

Величина такого «избытка» мощности с учетом системных ограничений составляет для Мурманской области порядка 300 мегаватт.

Особые условия ценообразования позволят не только обеспечить реализацию крупными предприятиями новых инвестпроектов, но и широко использовать электроэнергию для теплоснабжения, отметила Марина Ковтун.

В обсуждении темы также приняли участие министр энергетики Александр Новак, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Олег Бударгин, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин и генеральный директор Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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