Поздравил президент и пробили куранты – идём на площадь Пять Углов делиться радостью с земляками

Жители Дальнего Востока России уже встретили новый 2017 год. Их первых поздравил президент страны Владимир Путин, который рассказал как в эту новогоднюю ночь статью волшебником. Глава РФ пожелал россиянам исполнения желаний, выразил надежду, что сбудутся все мечты и чистые помыслы. Президент пожелал, что в новом году стали краше и привлекательнее улицы, города и посёлки нашей страны, а в каждом доме царили радость и любовь.

Владимир Путин отметил, что в эти минуты, когда мы с волнением ждём боя курантов Московского Кремля, отчетливо ощущается ход времени. И каждый из нас в новогоднюю ночь может стать волшебником. ВВП отметил, что для этого просто нужно с благодарностью относиться к родителям, окружать заботой своих детей, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать справедливость и помогать тем, кто ждёт поддержки.

Президент России Владимир Путин поздравил в лице губернатора Мурманской области всех северян с наступающими Новым годом и Рождеством. В поздравлении отмечено, что с этими праздниками традиционно связаны надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний. «Пусть 2017 год будет благополучным для вас и ваших близких, принесёт успехи в делах, взаимопонимание и радость дружеского общения», – говорится в телеграмме.

Поздравительные телеграммы в адрес жителей региона направили также председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, губернаторский корпус страны, руководители силовых ведомств и крупных предприятий.

Совсем скоро уже и жители и города-героя Мурманска, выслушав слова напутствия на 2017 год от Владимира Владимировича, покинут праздничные столы, чтобы поделится своей радостью с земляками около главной городской ёлки на площади Пять Углов.

В 1.30 на главной площади областного центра начнётся народное гуляние, мурманчан и гостей города поздравят Дед Мороз и Снегурочка, после чего состоится яркое театрализованное шоу. В завершении торжественной части состоится праздничный фейерверк.

Напомним, что в связи с проведением праздничных новогодних мероприятий, посвященных встрече Нового 2017 года, в центре города запрещено движение и парковка транспортных средств до 7 часов 1 января.

Припарковать личный автотранспорт можно будет только на площади Спорта и территории в районе дома № 10 по улице Комсомольской.

Но в новогоднюю ночь на линии выйдут 16 единиц общественного транспорта: 6 троллейбусов, следующих по 4 маршруту, 5 – курсирующих по 6-му. Пять автобусов № 18 перевезут весельчаков после праздничных мероприятий по домам. Интервалы движения общественного транспорта обещали организовать минимальными – около 15 минут. Работать транспорт будет до 4 часов утра.

Руководство АО «Электротранспорт» пообещало, что поездка в первый день нового года мурманчанам, расплачивающихся наличкой, обойдётся в 25 рублей – по старому тарифу.

А ленивым северянам можно принять участие в народных новогодних гуляниях на площади, не отходя от праздничного стола, с помощью веб-камеры в режиме онлайн.