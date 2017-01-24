Поздравляем Юрия Васильевича Рассолова с 90-летием!

Сегодня исполняется 90 лет Юрию Васильевичу Рассолову, мурмачанину, бывшему генеральному директору Мурманского ордена «Знак Почёта» рыбообрабатывающего комбината.

Фактически, являясь последним профессионалом рыбной отрасли на этой должности во времена СССР, Юрий Васильевич в настоящее время скромно живёт в Мурманске со своей дочерью, поддерживает связь с немногочисленными бывшими сотрудниками исчезнувшего в перестройку многотысячного коллектива, одного из градообразующих предприятий областного центра.

Юрий Васильевич начал трудовую деятельность в 1943 году. С 1944 по 1948 год – курсант Мурманского мореходного училища. После его окончания он пошёл работать на рыбокмбинат: прошёл трудовую школу мастера ремонтно-механического цеха, техника-конструктора, инженера по внедрению новой техники, инженера-конструктора, начальника конструкторского отдела.

Окончил Центральный заочный институт рыбной промышленности. С ноября 1962 по март 1977 года работал главным инженером рыбообрабатывающего комбината. С февраля 1977 года возглавил это предприятие.

Юрий Васильевич награждён орденом Ленина, орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, знаками «Победитель социалистического соревнования» в 1973, 1974, 1976 годах, «Ударник 9-й пятилетки»...

Юрий Васильевич Рассолов воспитал многих руководителей подразделений огромного предприятия. Во взаимоотношениях с подчинёнными он был терпеливым и отзывчивым руководителем. Под его руководством Мурманский ордена «Знак Почёта» рыбообрабатывающий комбинат, предприятия которого были раскинуты от Кандалакши до Мурманска, системно проводил реконструкцию производств, модернизацию оборудования, внедрение новых технологий.

Прекрасный производственник сохранил до сих пор своё увлечение к рисованию. Профессиональным художником он не стал, но умение видеть и передать прекрасное помогает ему в жизни. Выйдя на пенсию, полный творческих идей, он снова вернулся к любимому занятию. На картинах Юрия Васильевича можно увидеть российские пейзажи, сочные, яркие натюрморты, белоснежные стены храмов с золотыми куполами и прекрасные лица северянок. Недавно персональная выставка его работ «Встреча длиною в жизнь» была представлена в художественной галерее Мурманска.

Поздравляем Юрия Васильевича с прекрасным юбилеем! Желаем счастья, здоровья, творческих успехов и добрых-добрых встреч!