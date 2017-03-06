Пожилая северянка не прошла испытание искушением в 10 тысяч рублей

С заявлением о краже в полицию обратилась 25-летняя северянка. Потерпевшая рассказала, что посредством терминала, расположенного в помещении банка на улице Кировская аллея в Кандалакше, совершала операцию по снятию наличных денег со счёта банковской карты. Заявительница отвлеклась, забрала свою пластиковую карту, а деньги в сумме 10 тысяч рублей забыла в отделении для выдачи купюр. Через некоторое время девушка вспомнила об этом и вернулась, но денег на прежнем месте не оказалось.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на терминале и в помещении банка, и выяснили, что за потерпевшей к банкомату подошла пожилая женщина. Пенсионерка видела, что девушка забыла деньги, но не стала ей об этом сообщать и присвоила их себе.

По полученным приметам в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. 60-летняя жительница города призналась в содеянном, а также сообщила, что деньги она потратила на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.