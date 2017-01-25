Пожилой мурманчанин ножом нанёс серьёзные телесные повреждения соседке по подъезду

В полицию города поступило сообщение о том, что в подъезде дома по улице Миронова произошёл конфликт, в ходе которого 30-летней женщине были причинены серьёзные телесные повреждения.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Потерпевшую 1987 года рождения с телесными повреждениями в виде ножевого ранения в область живота направили в медицинское учреждение. Врачи квалифицировали травму, как тяжкий вред здоровью.

На месте происшествия полицейскими в ходе поквартирного обхода и опроса свидетелей был установлен и задержан проживающий в доме неработающий мужчина 1956 года рождения, который является соседом пострадавшей. Выяснилось, что он ранее к уголовной ответственности не привлекался. Подозреваемый пояснил, что драка с женщиной, находившейся у него в гостях, произошла в результате внезапно возникшей ссоры после распития спиртного.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем отдела полиции города Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.