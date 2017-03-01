Пожилой мурманчанин приютил в квартире злодея, который нанёс ему ножевые ранения лица и тела

В полицию Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что житель Мурманска 1950 года рождения госпитализирован с множественными ножевыми ранениями лица и тела.

Оперативники совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы приехали на место жительства потерпевшего. Полицейские установили, что проникающие ножевые ранения пенсионеру причинил его знакомый – ранее судимый за кражу безработный житель областного центра 1965 года рождения, который длительное время проживал в квартире потерпевшего.

Подозреваемый признался в причинении вреда здоровью пенсионеру. По его словам, конфликт произошел во время совместного распития спиртных напитков.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.