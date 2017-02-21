Правительство готовится к введению запрета на получения зарплат наличными

Минэкономразвития и Минфин РФ ведут обсуждение планов по ограничению оплаты крупных покупок наличными, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в министерствах.

Экономический блок рассматривает возможность введения запрета на получения зарплат наличными, а также создание новых сборов: муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Источники отмечают, что пока на обсуждение правительства эти инициативы не выносятся. Таким образом, министерства финансов и экономического развития рассчитывают усилить борьбу с теневой экономикой в стране.

«Одна из идей – ограничить продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но цена отсечения – предмет дискуссии», - пишет издание.

В качестве стимулирующей меры для перехода к оплате по безналичному расчёту ведомства обсуждают возможность снижения ставки НДС для платежей. Эти предложения могут войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018–2024 годах, отмечает источник газеты.

Россияне пока предпочитают наличные. Держатели платежных карт за девять месяцев 2016 года сняли 19 трлн рублей наличных, а оплатили товаров и услуг только на 8,7 трлн. Доля наличных денег в обращении, по данным ЦБ, - около 9% ВВП.

Минфин ещё в 2012 году предлагал ограничить расчёты наличными между людьми и с компаниями - сначала 600 тысяч рублей, а затем 300 тысяч рублей. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. Помешали неготовность инфраструктуры и политические сложности, вспоминает чиновник финансово-экономического блока.